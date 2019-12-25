Роспотребнадзор оценил пробы воды в Японском море после сброса с "Фукусимы 1"

Эксперты следят за пробами воды в целях обеспечения безопасности в акватории Приморского края.

Пробы морской воды и рыбы из акватории Японского моря, проводимые в связи со сбросом воды в 2023 году с атомной электростанции (АЭС) "Фукусима-1", в настоящее время показали соответствие нормативам по уровню содержания трития и радионуклидов. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились сотрудники пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты уточнили, что с лета того года проводился мониторинг удельной активности трития в пробах морской воды для понимания того, каким будет содержание вещества в акватории Приморского края.

Продолжался контроль содержания цезия-137 и тронция-90 в морской рыбе, добытой в Тихоокеанском регионе (минтай, тихоокеанский лосось, треска). В текущем году было исследовано 16 образцов. Уровень содержания радионуклидов не превышает гигиенических нормативов. пресс-служба Роспотребнадзора

за январь и февраль 2026 года эксперты сделали 160 замеров мощности дозы гамма-излучения на территории населенных пунктов в 20 муниципальных районах. По результатам исследования стало известно, что гамма-фон не превышает средний многолетний показатель и составляет в среднем 0,12 мкЗв/час. Важно знать, что минимальное значение составляет 0,10 мкЗв /час, а максимальное - 0,15 мкЗв / час.

