Роспотребнадзор заблокировал 5,2 тыс. ресурсов с данными о продаже запрещенных БАД

В РФ ведется мониторинг за продажей запрещенных БАД.

Роспотребнадзор продолжает работу по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих на территории страны к продаже запрещенные БАД. Соответствующими данными с журналистами поделились представители пресс-службы надзорного ведомства. Известно, что за все время такой работы успешно удалось заблокировать порядка 5,2 тысяч онлайн-ресурсов. Такие данные эксперты презентовали подписчикам через национальный мессенджер Max.

Специалисты пояснили, что среди таких ресурсов указаны интернет-страницы, где под видом пищевых добавок клиентам предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая запрещенные компоненты. В качестве примера они привели товар под названием "Глиалия сироп, для мозга, от нейровоспаления", "Methyl B-12 Метилкобаламин 1000 мкг, 100 пастилок", а также продукция, выдававшаяся за пищевые добавки, но таковой не являвшаяся - "Kal Pantothenic Acid 1000 mg, 100 таб.". В Роспотребнадзоре призвали граждан покупать БАДы только у официальных поставщиков.Также важно проверять у магазинов наличие регистрационных документов. При сомнениях в качестве или происхождении товара стоит обращаться в территориальные органы профильного ведомства или на единую горячую линию консультационного центра.

В Петербурге нашли напиток "Алоэ вера" со вкусом бензина.

Фото: Piter.tv