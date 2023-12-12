В Петербурге нашли напиток "Алоэ вера" со вкусом бензина

Роспотребнадзор продолжает изымать из оборота опасную продукцию пензенского производителя.

Сотрудники Роспотребнадзора до сих пор обнаруживают на прилавках Петербурга и Ленинградской области безалкогольный напиток "Алоэ вера" с характерным запахом бензина. О ситуации рассказала заместитель главы отдела надзора за питанием населения Наталья Стрежнева.

История получила огласку после обращения гражданина, который приобрел товар в автоматическом аппарате и почувствовал посторонний химический привкус. Выяснилось, что производили сомнительную жидкость на предприятии в Пензенской области. По итогам проверки все декларации соответствия на этого изготовителя были аннулированы, а продукция попала в реестр запрещенных еще в конце 2025 года.

Несмотря на блокировку в системе "Честный знак", некоторые торговые точки продолжают реализацию опасного товара. Специалисты надзорного ведомства отслеживают нарушения в автоматическом режиме и при каждом сигнале системы выезжают на место. Проводятся контрольные закупки, а нарушителей привлекают к административной ответственности. Всего с момента запрета изъято более 1500 бутылок.

Стрежнева отметила, что крупные сетевые магазины соблюдают требования закона, а основные проблемы возникают у мелких предпринимателей. При этом случаев отравления напитком "Алоэ вера" в Северной столице и области зафиксировано не было.

Инновационный способ производства кофе без токсичного акриламида разработали в Петербурге.

