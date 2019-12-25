Рецепты к Пасхе: от классики до "ленивых" куличей и необычного декора для яиц

В преддверии Пасхи хозяйки традиционно готовят куличи – особенно на Чистый четверг.

Piter.tv поговорил с кулинарами и собрал несколько рецептов: от классического варианта до быстрых и оригинальных решений.

Классика: пасхальный панеттоне от Виктории Бредис

Основатель Victoria Bredis School, кондитер-преподаватель Виктория Бредис предлагает приготовить традиционный праздничный кулич (панеттоне).

Ингредиенты:

мука – 650 г

свежие дрожжи – 50 г

сахар – 150 г

теплое молоко – 250 г

сливочное масло (растопленное, не горячее) – 200 г

желтки – 5 шт.

щепотка соли

специи по вкусу

цукаты – 250 г

изюм – 50 г

орехи – 50 г

ромовая эссенция

Приготовление:

В глубокой миске просеять муку и сделать углубление. В отдельной емкости развести дрожжи в теплом молоке с небольшим количеством сахара. Перелить смесь в муку, слегка присыпать сверху и накрыть полотенцем. Оставить в тепле на 15 минут.

Затем переложить массу в чашу миксера, добавить желтки, мягкое сливочное масло, соль, оставшийся сахар и специи. Замесить тесто насадкой-крюком около 5 минут.

Готовое тесто вернуть в миску, накрыть и оставить подниматься на 30 минут. После этого снова переложить в миксер, добавить цукаты, изюм, орехи и ромовую эссенцию, перемешать и снова оставить на 30 минут.

Подошедшее тесто разложить по формам (например, диаметром 13 см – примерно по 420 г теста), сформировав ровную шапочку.

Выпекать при температуре 190–200 °C:

один большой кулич – 60–80 минут

несколько небольших – чуть меньше.

Готовность проверить шпажкой. После выпечки панеттоне проколоть у основания и остужать в перевернутом виде, подвесив вниз головой.

Фото: предоставлено Викторией Бредис

Быстро и просто: "ленивые" куличи и украшения для пасхальных яиц от Владимира Стечкина

Фудблогер Владимир Стечкин предлагает быстрый и удобный вариант праздничной выпечки.

"Ленивые" куличи

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 250 г

драже (например, M&M"s) – 1 пачка

яичный белок – 2 шт.

сахар или сахарная пудра – 150 г

Приготовление:

Тесто немного раскатать. Выложить драже и свернуть рулетом. Разрезать рулет вдоль, оставляя начало, затем сплести в косичку и свернуть по кругу.

Переложить в форму, дать немного подняться и выпекать при 180 °C 25–30 минут до готовности.

Белковая шапочка:

Холодные белки взбить до плотной пены, затем добавить сахар или сахарную пудру и снова взбить. Остывшие куличи окунуть в глазурь, украсить и подавать.

Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным

Альтернатива: рулетики под белковой шапкой

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто – 250 г

мак – 80 г

сахар – 150 г

яичный белок – 1 шт.

Приготовление:

Мак отварить в воде или молоке 5–7 минут, затем слить жидкость и хорошо отжать. Смешать с сахаром.

Тесто раскатать, выложить начинку, свернуть рулетом и нарезать на порции. Выпекать при 180 °C 15–20 минут.

Белок взбить до плотной пены, добавить сахар и снова взбить. Готовые рулетики украсить белковой шапочкой.

Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным

Идея для декора: оригинальные пасхальные яйца

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

уксус 4% – 20 мл

поталь (золотая или серебристая)

металлизированные наклейки (полоски)

наклейки (слайдеры для маникюра)



Приготовление:

Яйца тщательно вымыть, залить водой, добавить уксус и варить 12 минут после закипания. Остудить.

Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным

Декор:

Поталь:

Смазать яйца растительным маслом. Руки также смазать маслом, взять поталь и аккуратно перенести на яйцо, распределяя по поверхности.

Наклейки:

Обсушить яйца. С помощью пинцета перенести металлизированные полоски и наклейки на поверхность, создавая любой узор.

Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным

Главное фото: предоставлено Владимиром Стечкиным