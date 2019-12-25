Рецепты к Пасхе: от классики до "ленивых" куличей и необычного декора для яиц

Piter.tv поговорил с кулинарами и собрал несколько рецептов: от классического варианта до быстрых и оригинальных решений.
Классика: пасхальный панеттоне от Виктории Бредис
Основатель Victoria Bredis School, кондитер-преподаватель Виктория Бредис предлагает приготовить традиционный праздничный кулич (панеттоне).
Ингредиенты:
мука – 650 г
свежие дрожжи – 50 г
сахар – 150 г
теплое молоко – 250 г
сливочное масло (растопленное, не горячее) – 200 г
желтки – 5 шт.
щепотка соли
специи по вкусу
цукаты – 250 г
изюм – 50 г
орехи – 50 г
ромовая эссенция
Приготовление:
В глубокой миске просеять муку и сделать углубление. В отдельной емкости развести дрожжи в теплом молоке с небольшим количеством сахара. Перелить смесь в муку, слегка присыпать сверху и накрыть полотенцем. Оставить в тепле на 15 минут.
Затем переложить массу в чашу миксера, добавить желтки, мягкое сливочное масло, соль, оставшийся сахар и специи. Замесить тесто насадкой-крюком около 5 минут.
Готовое тесто вернуть в миску, накрыть и оставить подниматься на 30 минут. После этого снова переложить в миксер, добавить цукаты, изюм, орехи и ромовую эссенцию, перемешать и снова оставить на 30 минут.
Подошедшее тесто разложить по формам (например, диаметром 13 см – примерно по 420 г теста), сформировав ровную шапочку.
Выпекать при температуре 190–200 °C:
один большой кулич – 60–80 минут
несколько небольших – чуть меньше.
Готовность проверить шпажкой. После выпечки панеттоне проколоть у основания и остужать в перевернутом виде, подвесив вниз головой.
Фото: предоставлено Викторией Бредис
Быстро и просто: "ленивые" куличи и украшения для пасхальных яиц от Владимира Стечкина
Фудблогер Владимир Стечкин предлагает быстрый и удобный вариант праздничной выпечки.
"Ленивые" куличи
Ингредиенты:
слоеное дрожжевое тесто – 250 г
драже (например, M&M"s) – 1 пачка
яичный белок – 2 шт.
сахар или сахарная пудра – 150 г
Приготовление:
Тесто немного раскатать. Выложить драже и свернуть рулетом. Разрезать рулет вдоль, оставляя начало, затем сплести в косичку и свернуть по кругу.
Переложить в форму, дать немного подняться и выпекать при 180 °C 25–30 минут до готовности.
Белковая шапочка:
Холодные белки взбить до плотной пены, затем добавить сахар или сахарную пудру и снова взбить. Остывшие куличи окунуть в глазурь, украсить и подавать.
Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным
Альтернатива: рулетики под белковой шапкой
Ингредиенты:
слоеное дрожжевое тесто – 250 г
мак – 80 г
сахар – 150 г
яичный белок – 1 шт.
Приготовление:
Мак отварить в воде или молоке 5–7 минут, затем слить жидкость и хорошо отжать. Смешать с сахаром.
Тесто раскатать, выложить начинку, свернуть рулетом и нарезать на порции. Выпекать при 180 °C 15–20 минут.
Белок взбить до плотной пены, добавить сахар и снова взбить. Готовые рулетики украсить белковой шапочкой.
Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным
Идея для декора: оригинальные пасхальные яйца
Ингредиенты:
яйца – 4 шт.
уксус 4% – 20 мл
поталь (золотая или серебристая)
металлизированные наклейки (полоски)
наклейки (слайдеры для маникюра)
Приготовление:
Яйца тщательно вымыть, залить водой, добавить уксус и варить 12 минут после закипания. Остудить.
Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным
Декор:
Поталь:
Смазать яйца растительным маслом. Руки также смазать маслом, взять поталь и аккуратно перенести на яйцо, распределяя по поверхности.
Наклейки:
Обсушить яйца. С помощью пинцета перенести металлизированные полоски и наклейки на поверхность, создавая любой узор.
Фото: предоставлено Владимиром Стечкиным
Главное фото: предоставлено Владимиром Стечкиным
