Прокуратура потребовала изъять у экс-чиновника Петербурга более 28 млн рублей

Надзорное ведомство считает, что бывший сотрудник комитета по транспорту не смог подтвердить законность доходов.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему заместителю председателя городского комитета по транспорту Ренату Ягудину и его супруге Инге Кузьминой.

Надзорное ведомство требует обратить в доход государства денежные средства и имущество, которые, по его оценке, не соответствуют официальным доходам семьи. Общая сумма претензий превышает 28,4 млн рублей.

По данным прокуратуры, совокупный доход семьи за период с 2014 по 2024 год составил около 29,1 млн рублей. После учета расходов, включая покупку недвижимости, автомобиля и поездки, в распоряжении оставалось около 13,8 млн рублей.

Однако в октябре 2024 года в ходе обыска у Ягудина обнаружили 24,8 млн рублей наличными, а также 29,5 тысяч долларов и 16,6 тысяч евро. По мнению ведомства, такие суммы не могли быть накоплены из законных источников.

В иске указано, что бывший чиновник, занимая государственную должность, мог получать неправомерный доход. В связи с этим прокуратура требует взыскать в пользу государства 24,8 млн рублей, около 2,24 млн рублей в пересчете с долларов и примерно 1,48 млн рублей в пересчете с евро.

Ранее на Piter.TV: в Финском заливе планируют выловить 800 тонн корюшки в 2026 году. В городе и области установлены ограничения на суточную добычу.

