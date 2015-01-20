В Петербурге за неделю собрали более 56 тонн опасных отходов

Экослужбы обработали сотни обращений и провели десятки выездов по загрязнениям.

В Санкт-Петербурге с 06.04 по 12.04 экстренные экологические службы собрали более 56 тонн опасных отходов. За это время специалисты приняли 510 обращений от жителей.

Сотрудники ГБУ "Экострой" выполнили 32 выезда, включая ликвидацию одного случая ртутного загрязнения и 28 проверок территорий с риском его обнаружения. Также проводились работы по другим экологическим инцидентам. По данным комитета по природопользованию, среди собранных отходов — около 0,3 килограмма ртутьсодержащих материалов и 120 килограмм нефтепродуктов.

Специалисты СПб ГКУ "Пиларн" дополнительно проверили сообщения о разливах нефти и провели 4 выезда. В реке Фонтанке выявили загрязнение в виде активной пены, при этом на других участках следов нефтепродуктов не обнаружено. На утилизацию направили широкий спектр отходов, включая лампы, батарейки, ртутные термометры, лекарства, химические вещества, автомобильные шины и старую технику. Также проводилась очистка водоемов, откуда вывезли около 15 кубометров мусора.

