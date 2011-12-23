Роспотребнадзор попросил суд запретить работу производителя детского питания

Ведомство выявило нарушения у компании "Шелдонфарма" и направило материалы в суд.

Роспотребнадзор обратился в суд с требованием ограничить деятельность ООО "Шелдонфарма", которое занимается производством детского и диетического питания.

По данным ведомства, в ходе контрольно-надзорных мероприятий были выявлены нарушения обязательных требований. В отношении компании составлен протокол о временном запрете деятельности, который направлен на рассмотрение в суд. Отмечается, что предприятие выпускает 19 видов специализированной продукции. При этом свидетельства о государственной регистрации на весь ассортимент оформлены в Республике Армения.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что с 10.04 приостановлен оборот смеси для энтерального питания "Иннованта Стандарт/Энергия" с нейтральным вкусом, произведенной этой компанией. Основанием стали несоответствия по ряду показателей, включая содержание фосфора, кальция, натрия, хрома и массовую долю белка. В ведомстве уточнили, что продукция не входит в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России, и рекомендовали потребителям учитывать это при выборе товаров.

Надзорные мероприятия в отношении производителя продолжаются.

