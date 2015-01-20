В Петербурге открыли тяговую подстанцию после реставрации

Исторический объект, работавший в годы войны, восстановили и вернули в эксплуатацию.

В Санкт-Петербурге открыли тяговую подстанцию №4 после масштабной реставрации. Событие приурочили к годовщине запуска блокадного трамвая.

Подстанция имеет историческое значение: в 1942 году она обеспечивала движение трамвая по маршруту №9 в период Великой Отечественной войны. Несмотря на повреждения от фугасной бомбы, объект продолжал работать и связывал Политехнический институт с Нарвскими воротами.

Как сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, в ходе работ специалисты восстановили внешний облик здания, привели в порядок фасады и интерьеры, сохранили архитектурные элементы и обновили инженерные системы.

В настоящее время подстанция обеспечивает работу нескольких трамвайных маршрутов, которыми ежедневно пользуются более 26 тысяч пассажиров. Власти отмечают, что развитие транспортной инфраструктуры и сохранение исторических объектов продолжается в рамках городских программ.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков