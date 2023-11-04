В Петербурге арестовали фигуранта дела об обналичивании 240 млн рублей

Суд отправил под стражу предполагаемого участника преступной группы, связанной с незаконными финансовыми операциями.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Антона Пузикова, проходящего по делу о незаконной банковской деятельности и создании преступного сообщества.

По данным объединенной пресс-службы судов города, арест назначен до 12.06. Фигурант обвиняется по статьям, связанным с организацией преступной группы и участием в ней.

Следствие считает, что Пузиков действовал совместно с адвокатом Еленой Жидовой и другими лицами. По версии правоохранительных органов, они организовали схему по обналичиванию денежных средств и переводу их на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Согласно материалам дела, с 12.2024 по 03.2026 участники группы получили на счета подконтрольных компаний не менее 244 млн рублей, которые были обналичены. Доход от этих операций, по оценке следствия, составил около 24,4 млн рублей.

Кроме того, фигуранты, используя фиктивные внешнеэкономические контракты, перевели за рубеж не менее 294 млн рублей под видом предоплаты.

Пузиков был задержан накануне. В суде он возражал против ареста и просил избрать более мягкую меру пресечения, однако ходатайство удовлетворено не было.

Расследование уголовного дела продолжается.

