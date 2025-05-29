Петербуржцы поделились впечатлениями с Piter.TV о саде-трансформере на Исаакиевской площади

Впервые в этом году для оформления садовники использовали эуфорбию ампельную, во время цветения она похожа на облака.

На Исаакиевской площади развернули уже традиционный сад-трансформер с липами, туями, гортензиями и лавандой. Пространство на Синем мосту украсили 170 новых деревьев, 2,5 тысячи кустарников и более пяти тысяч цветов. Петербуржцы, которые уже прогулялись по саду, поделились своими впечатлениями с Piter.TV.

Мне парк нравится. Уже не первый год вижу, что здесь облагораживают территорию. Мне в целом очень нравятся такие решения. То, что конструкция какая-то еще мобильная, по-моему что-то передвигается, перемещается, и это очень интересно с точки зрения, что всегда все по-разному. Тамара Зырянова

В саду-трансформере я сегодня впервые, до этого не приходилось посещать их, но я о них слышал, еще когда их собирали. В целом, задумка и концепция очень интересная, как по мне. И такой некий оазис посреди бетона, потому что здесь никакой растительности особо нет, только вдоль канала. И мне очень нравится. Здорово, что лавочки поставили, потому что, как по мне, в центре лавочек маловато в городе. И такой укромный, скажем, уютный уголок, где можно присесть, передохнуть. Очень здорово. Влад Ермилов

Впервые в этом году для оформления садовники использовали эуфорбию ампельную, во время цветения она похожа на облака. Осенью деревья и кустарники отправятся по новым адресам: их высадят в грунт в разных районах города.

В этом году такие же сады-трансформеры появятся на Московской и Якорных площадях, их организуют ко Дню России.

Фото и видео: Piter.tv