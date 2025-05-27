Сад-трансформер открыт перед Мариинским дворцом

На Исаакиевской площади в Петербурге ко Дню города открыли сад-трансформер. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.
Организация зеленой зоны на Синем мосту стала традицией. Территория разделена на шесть участков, спроектированных в стиле, который был популярен в XVII-XVIII веке. На них помещены в контейнеры 170 деревьев: липы и туи, 2,5 тыс. кустарников и свыше 5 тыс. цветов.
Впервые в этом году для оформления садовники используют эуфорбию ампельную. Когда она разрастется и войдет в полную силу, то будет выглядеть, как ажурные белые облака.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга
Всего смонтируют три таких сада – ко Дню России откроют площадки на Московской и Якорной площадях.
Ранее мы рассказывали о том, что в честь 322-летия Петербурга в Сквере финансистов высадили сакуру.
Видео: Telegram / Разумишкин
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