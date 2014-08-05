В честь 322-летия Петербурга в Сквере финансистов высадили сакуру

В акции поучаствовали руководители финансовых структур.

В честь Дня города в Петербурге высадили деревья. Сакуры появились в Сквере финансистов на Суворовском проспекте, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников 27 мая.

В акции поучаствовали руководители финансовых структур. Одно из деревьев высадили вместе с председателем Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрием Суховерховым.

Сквер открылся в 2022 году. После обновления в нем появились пешеходные дорожки, скамейки, освещение и памятник рублю.

Ранее мы сообщили о том, что в день рождения Петербурга Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат оформление в цветах флага РФ. А еще дважды зажгут факелы Ростральных колонн: они загорятся с 10:00 до 11:00 и в ночь с 30 на 31 мая – с 23:55 до 00:05.

Фото: Telegram / Корабельников Онлайн