27 мая в Петербурге зажгут факелы Ростральных колонн

27 мая Санкт-Петербургу исполняется 322 года.

В день рождения Санкт-Петербурга 27 мая Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат оформление в цветах российского триколора. Праздничная подсветка будет работать 27 мая с 22:45 до 3:00 28 мая. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Кроме того, в честь 322-летия Северной столицы будут дважды зажжены факелы Ростральных колонн. Они будут гореть 27 мая с 10:00 до 11:00 и в ночь с 30 на 31 мая с 23:55 до 00:05.

В День города факелы зажгутся одновременно с началом традиционной церемонии торжественного возложения цветов к памятнику Петру I на Сенатской площади. В ночь с 30 на 31 мая свет Ростральных колонн будет сопровождать фестиваль "Музыка Дворцового моста", который пройдет в рамках шоу "Поющие мосты".

На этот раз День города выпадает на вторник (рабочий день по производственному календарю). Торжественные мероприятия охватят все уголки мегаполиса — от Дворцовой площади до набережных Невы, от парков до театральных сцен. Особое внимание уделено знаковым культурным площадкам, а также открытым мероприятиям. Piter.tv подготовил для своих читателей подробную программу праздника.

Фото: Telegram/ Комитет по энергетике