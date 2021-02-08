Сегодня, 8:30
Путин дал поручение Минкульту по квотированию иностранного кино

Глава государства призвал реализовать документ "как можно быстрее".

Президент РФ Владимир Путин дал поручение Министерству культуры по квотированию иностранного кино в российском прокате. Об этом он заявил на заседании совета по культуре.

Глава государства призвал реализовать документ "как можно быстрее". Министр культуры Ольга Любимова приняла поручение президента в работу. Путин отметил, что в квотировании важно учесть не только идеологическую составляющую. Он привел в пример системы, которые действуют во Франции и Китае.

Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые и ненужные, и финансово не поддерживаем своего производителя.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию.

Видео: официальный сайт президента России

