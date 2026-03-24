Сегодня, 8:45
d_s_sarkisov

Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию

Глава государства отметил, что эти вещи только на первый взгляд являются разнонаправленными.

Президент РФ Владимир Путин поручил вернуть российскую экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что эти вещи только на первый взгляд являются разнонаправленными. По его словам, нужно стремиться именно к такому результату, даже если будет сложно.

Важное условие уверенного роста - сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования.

Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал учитывать все факторы и заранее реагировать на внешние риски, в частности на колебания рынков энергоресурсов.

