Путин поручил вернуть экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию

Президент РФ Владимир Путин поручил вернуть российскую экономику к устойчивому росту и снизить инфляцию. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что эти вещи только на первый взгляд являются разнонаправленными. По его словам, нужно стремиться именно к такому результату, даже если будет сложно.

Важное условие уверенного роста - сбалансированность всей макроэкономической конструкции, постоянный мониторинг и управление такими параметрами, как рост денежной массы и динамика кредитования. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал учитывать все факторы и заранее реагировать на внешние риски, в частности на колебания рынков энергоресурсов.

Видео: официальный сайт президента России