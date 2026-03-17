Путин провел встречу с Грефом

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства рассказали об итогах работы Сбербанка за прошлый год. По словам Грефа, одним из достижений компании стало обновление рекорда по чистой прибыли. Он уточнил, что показатель составил 1,706 трлн миллиардов. Глава Сбербанка уточнил, что половина от этой суммы уйдет на дивиденды.

Нам удалось все основные параметры удержать в рамках запланированных. У нас есть трехлетняя стратегия, утвержденная советом директоров. Мы закончили второй год этой стратегии, и в общем всех параметров, которые были поставлены перед нами в качестве целей, мы достигли. Герман Греф, глава Сбербанка

Видео: официальный сайт президента РФ