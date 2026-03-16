Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече с главой государства Бречалов рассказал о всесторонней поддержке военнослужащих и их семей. По его словам, за прошлый год тысяча военнослужащих из региона прошли диспансеризацию. Еще 140 человек получили медицинскую реабилитацию.

Также Бречалов рассказал о трудоустройстве военнослужащих Удмуртии. Он подчеркнул, что центр "Работа России" и Фон "Защитники Отечества" работают в этом направлении сообща. Глава региона подчеркнул, что с 60 предпринимателями заключены соглашения.

