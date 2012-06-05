Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критической инфраструктуры

Глава государства подчеркнул, что пригласил на совещание коллег из Правительства РФ.

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В начале встречи глава государства предложил членам Совета безопасности обсудить меры по защите критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что пригласил на совещание коллег из Правительства РФ.

С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. После вступительного слова президента совещание продолжилось в закрытом режиме.

