Путин обсудил с членами Совбеза меры по защите критической инфраструктуры

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
В начале встречи глава государства предложил членам Совета безопасности обсудить меры по защите критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что пригласил на совещание коллег из Правительства РФ.
С докладами выступили вице-премьеры Александр Новак и Виталий Савельев, а также Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. После вступительного слова президента совещание продолжилось в закрытом режиме.
