Сегодня, 13:30
Путин встретился с губернатором Оренбургской области

Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии региона.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии региона. По словам Солнцева, на данный момент ведется строительство дороги в обход Оренбурга. Он подчеркнул, что этот проект давно включили в программу, и его планируют сделать раньше 2031 года.

Также Солнцев рассказал о планах договориться с Росграницей модернизировать за два года пограничный переход. Кроме того, власти региона намерены открыть еще один коридор в Китай и возить грузы.

Видео: официальный сайт президента России

