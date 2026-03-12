Путин встретился с губернатором Оренбургской области

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главе государства рассказали о социально-экономическом развитии региона. По словам Солнцева, на данный момент ведется строительство дороги в обход Оренбурга. Он подчеркнул, что этот проект давно включили в программу, и его планируют сделать раньше 2031 года.
Также Солнцев рассказал о планах договориться с Росграницей модернизировать за два года пограничный переход. Кроме того, власти региона намерены открыть еще один коридор в Китай и возить грузы.
Видео: официальный сайт президента России
