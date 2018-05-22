Кравцов: Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования

Он также отметил, что количество отстающих школьников уменьшилось на 10%.

Россия вошла в десятку стран по качеству школьного образования. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Главе государства доложили о результатах работы ведомства по удержанию уровня образования. Кравцов отметил, что за пять лет в стране увеличилось количество золотых медалей на международных олимпиадах. Он подчеркнул, что среди победителей много учеников представляли столичные школы.

Мы выполнили Ваше поручение, наша страна вошла в десятку по качеству школьного образования. И отдельно мы работаем и с отстающими школьниками: за пять лет их количество уменьшилось на 10% – с 25 до 15%. Сергей Кравцов, министр просвещения РФ

Ранее Путин назвал временными высокие цены на энергоресурсы.

Видео: официальный сайт президента России