Глава государства напомнил, что российские энергетические компании всегда отличались стабильностью.

Президент РФ Владимир Путин назвал временными высокие цены на энергоресурсы. Об этом он заявил на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Глава государства напомнил, что российские энергетические компании всегда отличались стабильностью. Он также отметил, что глобальная логистика ТЭКа в условиях конфликта на Ближнем Востоке будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков.

При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти.

Видео: официальный сайт президента России