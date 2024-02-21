  1. Главная
Сегодня, 10:35
Путин назвал временными высокие цены на энергоресурсы

Глава государства напомнил, что российские энергетические компании всегда отличались стабильностью.

Президент РФ Владимир Путин назвал временными высокие цены на энергоресурсы. Об этом он заявил на совещании о ситуации на мировом рынке нефти и газа.

Глава государства напомнил, что российские энергетические компании всегда отличались стабильностью. Он также отметил, что глобальная логистика ТЭКа в условиях конфликта на Ближнем Востоке будет меняться в пользу более выгодных и перспективных рынков.

При этом нужно понимать, что нынешние высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем, это очевидная вещь, мы должны из этого исходить.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия готова работать с Европой в вопросе поставок нефти.

Видео: официальный сайт президента России

