Фестиваль документального кино "ПитерДок" стартует в Петербурге
Сегодня, 17:00
Фестиваль документального кино "ПитерДок" стартует в Петербурге

За пять дней зрители увидят 36 фильмов из России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Сербии, Турции, Туниса и Италии.

В Петербурге в Киноконцертном зале СПбГИКиТ на Бухарестской улице вечером 7 апреля стартует Первый международный молодежный фестиваль документального кино "ПитерДок". За пять дней зрители увидят 36 фильмов из России, Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Сербии, Турции, Туниса и Италии. Картины отобрали из более чем 1,7 тыс. заявок: все они посвящены созидательному труду, семье, любви к Родине или образу будущего, сообщили в Смольном. 

В программу также входят мастер-классы, питчинг кинопроектов и создание альманаха лучших работ участников. Мероприятия состоятся на площадках СПбГИКиТ и Дома кино, вход свободный по предварительной регистрации. Фестиваль организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.Гранты". 

Ранее мы рассказывали о том, что с 21 по 23 мая в Петербурге состоится "ТранспортФест". 

Фото: pxhere 

