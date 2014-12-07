Сегодня, 10:53
С 21 по 23 мая в Петербурге состоится "ТранспортФест"

В Петербурге с 21 по 23 мая пройдет VII Международный транспортный фестиваль "ТранспортФест". Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков 7 апреля. 

Откроет мероприятие Конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, 22-23 мая ожидается выставка инновационного транспорта, где представят актуальные разработки и технологии отрасли. Кроме того, в последний день состоится парад ретротранспорта. 

В прошлом году фестиваль посетили порядка 125 тыс. человек. 

Видео: пресс-служба СПб ГУП "Пассажиравтотранс" 

