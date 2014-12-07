Международный форум труда и специализированная выставка "КУБ ЭКСПО: Кадры. Управление. Безопасность" состоятся в Петербурге

На этой неделе в Петербурге пройдет серия мероприятий, посвященных вопросам труда, кадровой политики и безопасности на производстве. Об этом пишет "Петербургский дневник". Откроет программу Молодежный форум труда, который состоится в среду на базе кампуса СПбГУ "Михайловская дача". Основные же события развернутся с четверга по пятницу в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где пройдут Санкт-Петербургский международный форум труда и специализированная выставка "КУБ ЭКСПО: Кадры. Управление. Безопасность".

В рамках деловой программы запланировано 14 тематических треков. Участники обсудят ключевые аспекты развития человеческого капитала, особенности взаимодействия с молодым поколением сотрудников и способы повышения производительности труда. Особое внимание будет уделено внедрению цифровых инструментов в повседневную работу.

Как рассказала руководитель проектного офиса форума Алиса Гусарова, отдельный блок дискуссий будет посвящен современным подходам к охране труда, вопросам трудовой миграции и образовательным стратегиям. Также в центре внимания окажутся вопросы государственно-частного партнерства, отраслевая специфика рынка труда и социальная повестка, включая поддержку участников специальной военной операции.

Экспозиционную часть представят современные решения в области промышленной безопасности, охраны труда и управления персоналом. Выставка объединит специализированные секторы кадровых решений, цифровых сервисов и средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Организаторы делают ставку на интерактивность. Гостей ждет демонстрационный высотный полигон, а в зоне "ПРОтекториум" пройдут деловые игры и симуляции производственных ситуаций. Участники смогут проверить свои навыки в области пожарной безопасности, стратегического мышления, эффективных коммуникаций и лидерства.

Одним из главных фокусов программы станет охрана труда. Ключевым трендом эксперты называют переход от формального соблюдения норм к проактивному управлению профессиональными рисками.

Фото: пресс-служба СПбГУ