Петербургу не хватает примерно 600 школьных психологов

Профессор, доктор психологических наук Сергей Шингаев, выступая на круглом столе в пресс-центре spb.aif.ru, привёл статистику, согласно которой около 6% школьников Санкт-Петербурга регулярно подвергаются унижениям со стороны сверстников. При этом, по его словам, подавляющее большинство детей — 87% — чувствуют себя в безопасности в стенах учебных заведений.

Хотя общая динамика не показывает роста насилия в школах, эксперты отмечают, что реальные цифры могут быть выше официальной статистики. Многие дети не готовы рассказывать о своих проблемах взрослым, что затрудняет выявление случаев травли. Основная ответственность за эту работу возложена на школьных психологов, однако их катастрофически не хватает. Всего в городе работает всего 1150 специалистов при дефиците около 600 ставок.

Заместитель председателя городского комитета по образованию Елена Замышляева объяснила нехватку кадров высокой нагрузкой на специалистов и общим кадровым голодом в отрасли.

Для решения проблемы депутат Законодательного собрания Павел Крупник предложил комплекс мер. Он считает необходимым создать в школах отдельные, комфортные для детей кабинеты для работы с психологами, а также повысить заработную плату специалистам, чтобы сделать профессию более привлекательной. Для реализации этих инициатив потребуется выделение дополнительного финансирования из бюджета. Депутат также предложил провести расширенное заседание в ЗакСе с участием всех заинтересованных сторон для обсуждения создания полноценных психологических служб, чтобы затем вынести сформированные предложения на федеральный уровень.

Фото: Piter.TV