Петербург станет центром притяжения известных галерей и талантливых художников.

В ЦВЗ "Манеж" 5 июня откроется ярмарка искусства. Она будет работать до 9 июня. Проект станет центром притяжения известных галерей и талантливых художников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Ярмарка искусства находится на Исаакиевской площади, 1. В секции "Основа" представлены знаковые, давно существующие и совсем молодые галереи. В секции "Алгоритм" находятся галереи и платформы, которые работают с новыми медиа, NFT и цифровым искусством. Секция "Проект" собрала стенды галерей без постоянного пространства, художественных объединений, групп и платформ. В секцию "Материал" вошли проекты, которые исследуют работу художников с материалом, представляющие коллекционный дизайн и объемные арт-объекты.

Ранее мы писали, что в музее "Россия – моя история" открылась выставка "Мой Петербург".

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга