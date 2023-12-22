В музее "Россия – моя история" открылась выставка "Мой Петербург"

В Историческом Парке "Россия – моя история" открылась выставка "Мой Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Экспозиция занимает 10 тематических залов. Проект рассказывает о достижениях города и людях, которые помогли Северной столице выйти на новый уровень.
С 31 мая выставки "Санкт-Петербург. История развития" и "Ким Филби: "Я шел своим путем" приостанавливают свою работу до конца лета.
Ранее стало известно, какие корабли будут участвовать в Большом семейном фестивале.
Фото: Telegram / Александр Беглов
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