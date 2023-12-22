В музее "Россия – моя история" открылась выставка "Мой Петербург"

Проект рассказывает о достижениях города.

В Историческом Парке "Россия – моя история" открылась выставка "Мой Петербург". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Экспозиция занимает 10 тематических залов. Проект рассказывает о достижениях города и людях, которые помогли Северной столице выйти на новый уровень.

С 31 мая выставки "Санкт-Петербург. История развития" и "Ким Филби: "Я шел своим путем" приостанавливают свою работу до конца лета.

Ранее стало известно, какие корабли будут участвовать в Большом семейном фестивале.

Фото: Telegram / Александр Беглов