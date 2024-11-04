Выставку "Свидетели Великой Победы" представят в Петербург

Мультимедийная выставка с более чем 1600 оцифрованными фотографиями и артефактами откроется 18 ноября.

С 18 ноября в историческом парке "Россия – Моя история" петербуржцы смогут посетить мультимедийную выставку "Свидетели Великой Победы", ранее получившую признание в Москве. Экспозиция представит более 1600 оцифрованных фотографий и видеоматериалов, включая ключевые артефакты из коллекций ведущих военных музеев страны.

Среди центральных экспонатов — "Меч Сталинграда" и парадный мундир Иосифа Сталина, которые оживут на больших экранах в формате 3D. Выставка также покажет личные вещи героев-фронтовиков и контрастные артефакты, такие как медицинский чемодан Магды Геббельс.

Особое внимание уделено судьбам защитников Отечества: гости узнают о подвигах истребителя Лидии Литвяк, летчика Алексея Маресьева, снайперов Марии Поливановой и Натальи Ковшовой. Выставка создает эффект полного погружения в историю Великой Отечественной войны через технологии цифрового представления архивных материалов.

Фото: ВКонтакте / "Россия - Моя история" Санкт-Петербург