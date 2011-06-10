Экспозиция заработала в День народного единства

На площадке музейно-выставочного центра "Россия - Моя история" в Санкт-Петербурге в День народного единства открылась выставка военной техники. Там представили объекты, которые захваченны российскими военнослужащими группировки войск "Север" на Харьковском и Сумском направлениях специальной военной операции (СВО).

Экспозиция представляет собой 22 единицы техники, состоящие на вооружении ВСУ и армий стран НАТО. Как отметили в пресс-службе Ленинградского военного округа, работающие на выставке инструкторы познакомят гостей с представленными образцами и расскажут об обстоятельствах их захвата российскими солдатами.

Выставку трофейных боевых машин можно будет увидеть на площади парка "Россия – Моя история" с 4-го по 28-е ноября.

Фото: пресс-служба Исторического парка "Россия - Моя история" Санкт-Петербурга