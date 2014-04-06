До Петербурга добралась техника с СВО

Выставку трофейных боевых машин можно будет увидеть на площади парка "Россия – Моя история" с 4-го по 28-е ноября.

В Петербург прямо из зоны проведения специальной военной операции приехали трофейные боевые машины. Они станут частью экспозиции, расположенной на территории исторического парка "Россия – Моя история" на Бассейной улицы. Об этом рассказали в эфире телеканала 78.ru.

Ранее автомобильный "кортеж" с "трофеями" был замечен около СКА Арены. По улице Юрия Гагарина передвигались грузовые авто с военной техникой, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО.

"Гвоздь программы" – американский танк "Абрамс", который активно используется военными ВСУ в зоне боевых действий. Также на выставке представлены различные АТ из разных стран, поставляющих вооружения украинским солдатам. Например, британское авто "Хаски", "Бушмастер" из Австралии или французский колесный танк AMX10.

Из украинской техники на площади у исторического музея можно будет увидеть бронемашины "Варта" и "Казак", а также другие "трофеи", взятые на поле боя. Некоторые экземпляры почти что в "свежем" и целом состоянии – порой в пылу битвы противник просто бросал технику, чтобы спасти собственную жизнь.

Ранее мы рассказывали, что "Ланцет" уничтожил САУ Caesar в Сумской области.

Фото: 78.ru; Piter.TV