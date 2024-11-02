"Ланцет" уничтожил САУ Caesar в Сумской области

Задача выполнена бойцами "Севера" на СВО.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет" прямым попаданием ликвидировал самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что боевая задача выполнена силами "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащие выявили огневую позицию артиллерийской установки противника иностранного образца.

САУ противника была определена как 155-миллиметровая Caesar. Прямым попаданием барражирующих боеприпасов "Ланцет" САУ противника была уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало тренировку штурмовиков группировки "Днепр".

Фото и видео: Минобороны России