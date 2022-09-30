  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:21
49
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны показало тренировку штурмовиков группировки "Днепр"

0 0

В МО РФ раскрыл задачи, которые выполняют военнослужащие на СВО.

Российские штурмовые подразделения при группировке войск "Днепр" совершенствуют навыки по захвату городской застройки на полигоне в тыловой зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что тренируются навыки по боевой выучке.

В ходе отработки практических действий военнослужащие ежедневно в составе передовых групп тщательно отрабатывают все элементы необходимые для штурма позиций противника.

пресс-служба Минобороны РФ

Известтно, что военные учения приближены к реальности. А для имитации условий реального боя на пути у российских солдат подрываются тротиловые шашки, которые напоминают артиллерийский обстрел. В ходе штурма городской застройки бойцы оттачивают свои навыки перемещения, прикрытия, ведения непрерывного огня на подавление позиций врага. Расчеты FPV-дронов,совершают воздушные удары по объектам условного противника, укрыт ому в здании. Далее на участок заступает пехота, которая штурмует строения.

Минобороны сообщило о поражении пехоты и техники ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии