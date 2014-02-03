Задача выполнена силами "Юга" на СВО.

Российская артиллерийская установка БМ-21 "Град" из расчета реактивных систем залпового огня уничтожила скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины, находившиеся на донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Боевая задача выполнена силами отдельной гвардейской мотострелковой бригады при "Южной" группировке войск. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что бойцы получили разведданные о выявленном месте размещения опорного пункта противника.

"Град" оперативно прибыл в район боевого применения. Произведя развертывание боевой машины из походного положения в боевое, артиллеристы навели установку на цель и залпом реактивными снарядами калибра 122-мм произвели уничтожение скопления противника на дистанции более 15 км. пресс-служба Минобороны РФ

Старший офицер реактивной батареи с позывным "Икар" объяснил журналистам, что цель поражена в лесополосе, хотя в основном, стрельба "Града" ведется по площадным целям ВСУ.

Минобороны сообщило об ударах Су-25 по технике и пехоте ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России