Задача выполнена силами штурмовой авиации России в рамках СВО.

Российские боевые экипажи штурмовых самолетов Су-25 нанесли ракетные удары по бронированной технике и пехоте Вооруженных сил Украины, находившихся в приграничных районах Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что запуски снарядов производились парами на малых высотах. После использования авиационных средств поражения летчики совершили маневр, выпустив тепловые ловушки. затем пилоты вернулись на аэродром вылета.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. пресс-слкжба Минобороны РФ

Минобороны заявило об уничтожении танка ВСУ в Суджанском районе Курской области.

Фото и видео: Минобороны России