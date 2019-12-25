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На выставке "Мой Петербург" откроется "Территория здоровья" 13 августа
Сегодня, 9:52
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На выставке "Мой Петербург" откроется "Территория здоровья" 13 августа

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Посетителей будут принимать с 13.00 до 19.00 в центральном зале выставки.

В Музее "Россия — Моя История" на Бассейной, 32, проходит выставка "Мой Петербург". Во вторник, 13 августа, посетителей приглашают принять участие в акции "Территория здоровья", которая расположится там же, где находится экспозиция. Об этом сообщили в tg-канале "Клиника на Невском | ГП №40".

Все желающие смогут получить консультации специалистов. Посетителей будут принимать с 13.00 до 19.00 в центральном зале выставки. В этот день прием будут вести терапевт, дерматолог, офтальмолог и невролог. У посетителей измерят артериальное и внутриглазное давление, все желающие сделают ЭКГ. 

С собой необходимо взять паспорт, страховой полис ОМС и СНИЛС. Участие в акции бесплатное.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит онлайн-марафон "Читающий август".

Фото: Piter.tv

Теги: здоровье, мой петербург, музей россия - моя история, территория здоровья
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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