На выставке "Мой Петербург" откроется "Территория здоровья" 13 августа

Посетителей будут принимать с 13.00 до 19.00 в центральном зале выставки.

В Музее "Россия — Моя История" на Бассейной, 32, проходит выставка "Мой Петербург". Во вторник, 13 августа, посетителей приглашают принять участие в акции "Территория здоровья", которая расположится там же, где находится экспозиция. Об этом сообщили в tg-канале "Клиника на Невском | ГП №40".

Все желающие смогут получить консультации специалистов. Посетителей будут принимать с 13.00 до 19.00 в центральном зале выставки. В этот день прием будут вести терапевт, дерматолог, офтальмолог и невролог. У посетителей измерят артериальное и внутриглазное давление, все желающие сделают ЭКГ.

С собой необходимо взять паспорт, страховой полис ОМС и СНИЛС. Участие в акции бесплатное.

Ранее мы писали, что в Петербурге проходит онлайн-марафон "Читающий август".

Фото: Piter.tv