Стало известно, какие корабли будут участвовать в Большом семейном фестивале

Три ледокола гиганта уже пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта.

В Петербурге пройдет Большой семейный фестиваль. В рамках праздника жители города на Неве увидят ледоколы. Об этом рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Три ледокола гиганта уже пришвартованы у набережной Лейтенанта Шмидта. С 31 мая по 2 июня петербуржцы и туристы смогут попасть на бесплатную экскурсию, увидеть и узнать как работают в северных морях ледоколы.

Жители увидят дизель-электрический исполин "Капитан Сорокин". Длина корабля составляет 140 метров. Высота судна сравнима с 18-этажным домом.

Кроме того, в город на Неве прибыло молодое судно "Мурманск". Кораблю всего 9 лет. Он используется в аварийно-спасательных работах.

Ледокол – "Капитан Косолапов" тоже участвует в фестивале. Он может двигаться в ледовом поле толщиной до одного метра.

Ранее мы писали, что в Петербурге будут обновлять школы, построенные в советское время.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга