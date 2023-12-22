В Петербурге будут обновлять школы, построенные в советское время

Родители малышей и подростков из Северной столицы хотят, чтобы дети учились в современных зданиях.

В Петербурге планируется обновление школ, которые были построены в советское время. Около 75 процентов детей продолжают учиться в школах типичной советской застройки. Родители малышей и подростков из Северной столицы хотят, чтобы дети учились в современных зданиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Новые петербургские школы стали известны на всю страну. Наш стандарт – с двумя бассейнами, мощным спортивным ядром, техническими лабораториями, театральными и танцевальными студиями – получил высокие оценки у экспертов и родителей. Пресс-служба правительства Петербурга

Теперь власти займутся обновлением устаревших школ серии "Н". На их месте появятся современные здания с новейшим оснащением и доступной средой.

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Фото: Telegram / Александр Беглов