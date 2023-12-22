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В Петербурге будут обновлять школы, построенные в советское время
Сегодня, 10:51
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В Петербурге будут обновлять школы, построенные в советское время

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Родители малышей и подростков из Северной столицы хотят, чтобы дети учились в современных зданиях.

В Петербурге планируется обновление школ, которые были построены в советское время. Около 75 процентов детей продолжают учиться в школах типичной советской застройки. Родители малышей и подростков из Северной столицы хотят, чтобы дети учились в современных зданиях. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. 

Новые петербургские школы стали известны на всю страну. Наш стандарт – с двумя бассейнами, мощным спортивным ядром, техническими лабораториями, театральными и танцевальными студиями – получил высокие оценки у экспертов и родителей.

Пресс-служба правительства Петербурга

Теперь власти займутся обновлением устаревших школ серии "Н". На их месте появятся современные здания с новейшим оснащением и доступной средой. 

Ранее мы писали, что КГА представил облик детского сада на 220 мест на Ольгинской дороге.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: дети, образование, ремонт, строительство, школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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