КГА представил облик детского сада на 220 мест на Ольгинской дороге

Фасады здания перекликаются со стилем фасадных решений окружающей застройки.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) в мае согласовал облик детского сада на 220 мест в Парголово.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", детский сад будет построен по адресу: Торфяное, Ольгинская дорога, земельный участок 28. Проектом предполагается размещение пищеблока, блока бассейна, медицинского и хозяйственного блока, помещений для музыкальных и физкультурных занятий. Все основные входы оборудованы пандусами для маломобильных групп населения.

Фасады здания перекликаются со стилем фасадных решений окружающей застройки. Для индивидуальности на фасадах здания выполнены цветовые акценты.

Ранее был представлен облик школы на 1375 мест на Пискаревском проспекте.

Фото: портал "Строительный Петербург"