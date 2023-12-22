Представлен облик школы на 1375 мест на Пискаревском проспекте

Проектом предусмотрено разделение на четыре функциональные зоны: начальная и основная школы, спортивная и общественная площадки.

КГА Петербурга согласовал облик общеобразовательной школы на 1375 мест на Пискаревском проспекте, участок 1 (северо-западнее дома № 159, корп. 7 по Пискаревскому проспекту). Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Проектом предусмотрено разделение на четыре функциональные зоны: начальная и основная школы, спортивная и общественная площадки. Учебные блоки соединены под углом, образуя внутренние незамкнутые дворы. В составе помещений школы, помимо учебных классов, запроектированы мастерские для работы с металлом, деревом, тканями и занятий кулинарией.

Основные цветовые сочетания: игра четырех цветов на фоне основного белого цвета фасадов и вставок участков антрацитового цвета.

Ранее был представлен облик детского сада на 200 мест в Красном Селе.

Фото: КГА Петербурга