Представлен облик детского сада на 200 мест в Красном Селе

Здание будет разделено по функциональному назначению.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик здания дошкольного образовательного учреждения в Красном Селе, на Родниковой улице, земельный участок 1.

По данным портала "Строительный Петербург", учреждение рассчитано на 200 мест и предполагает размещение музыкального и физкультурного зала, бассейна, кухонного и медицинского блока и других помещений. Здание будет разделено по функциональному назначению, что поддержано в архитектурном облике здания цветовым решением фасада.

Также КГА представил облик детского сада на 125 мест в Купчино.

Фото: КГА