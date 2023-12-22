Петербуржцам показали облик детского сада на 125 мест в Купчино

Объект включен в перечень Адресной инвестиционной программы.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга согласовал архитектурно-градостроительный облик дошкольного образовательного учреждения на 125 мест в Купчино (проспект Славы, участок 157).

Как отметил портал "Строительный Петербург", объект включен в перечень Адресной инвестиционной программы (АИП) Санкт-Петербурга на 2022-2024 года. Проектом предполагается, в том числе, размещение плавательного бассейна. Основным композиционным решением при оформлении фасадов было выделение функциональных объемов по цвету.

Проект разработан ООО "Алеста" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции".

Ранее был представлен облик детского сада в Шушарах на 320 мест.

Фото: КГА