  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Представлен облик детского сада в Шушарах на 320 мест
Сегодня, 16:21
141
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Представлен облик детского сада в Шушарах на 320 мест

0 0

Он расположится на Школьной улице.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал облик объекта дошкольного образования на 320 мест в поселке Шушары на Школьной улице.

Фасады выполнены в двух тонах светлого и темного оттенков с применением контрастных порталов входов и оконных и витражных заполнений в насыщенной, контрастной гамме. Проектом предусматривается также посадка деревьев и кустарников, мощение тротуаров, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок.

КГА согласовал облик детского сада на 150 человек на Цитадельской дороге

Фото: КГА

Теги: детский сад, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии