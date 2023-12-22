КГА согласовал облик детского сада на 150 человек на Цитадельской дороге

В здании предполагается размещение бассейна.

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик детского сада в Кронштадте, сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад на 150 мест будет построен на Цитадельской дороге, участок 10а. В здании предполагается размещение бассейна. На территории детского сада выделены игровая и хозяйственная зоны. Облик здания оформлен в едином стиле с окружающей застройкой.

Ранее был представлен облик детского сада на 250 мест в Пушкинском районе. Детский сад предназначен для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и дошкольных групп возрастом от 3 до 7 лет.

Фото: КГА