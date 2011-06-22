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Петербуржцам показали, как будет выглядеть детский сад на 220 мест на территории Павильона Урицкого
Сегодня, 16:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам показали, как будет выглядеть детский сад на 220 мест на территории Павильона Урицкого

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Детский сад предназначен для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и дошкольных групп возрастом от 3 до 7 лет.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) согласовал облик детского сада с бассейном на 220 мест на территории Павильона Урицкого в Пушкинском районе. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Детский сад предназначен для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет и дошкольных групп возрастом от 3 до 7 лет. Основой композиции здания служат объемы со скатной металлической кровлей, и наклонные металлические декоративные элементы, пересекающие фасад.

Также ещё один детский сад на 250 мест будет построен за счет средств инвестора в Шушарах на Соколиной улице, участок 2.

Фото: КГА

Теги: детский сад, кга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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