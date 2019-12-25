В Московском и Пушкинском районе построят детские сады

Один из новых детских садов будет расположен на Витебском проспекте, участок 6.

Госстройнадзор Петербурга выдал разрешения на строительство двух детских садов в Московском и Пушкинском районах. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Один из новых детских садов будет расположен на Витебском проспекте, участок 6. Здание рассчитано на 142 детей в 8 разновозрастных группах. В саду будут залы для занятий музыкой и спортом, кружково-учебный блок, бассейн. Строительство будет вестись за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы.

Второй детский сад будет построен за счет средств инвестора в Шушарах на Соколиной улице, участок 2. В сад смогут ходить 250 детей. Здесь также предусмотрены помещения для занятий музыкой и физкультурой, а также бассейн.

Фото: Госстройнадзор Петербурга