Статуи диоскуров у Манежа отреставрируют к октябрю

Скульптуры обследуют на наличие повреждений, также очистят и обработают их поверхность.

В Петербурге будут отреставрированы мраморные статуи героев древнегреческой мифологии Кастора и Полидевка, которые украшают центральный выставочный зал Манежа на Исаакиевской площади. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. Скульптуры обследуют на наличие повреждений, также очистят и обработают их поверхность.

Здание в стиле классицизма построили в 1804-1807 годах по проекту Джакомо Кваренги. Уменьшенные копии мраморных античных скульптур диоскуров были заказаны в Италии. Реставрацию планируют завершить к 1 октября.

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте выполнили более 50% работ.

Фото: пресс-служба ГАТИ