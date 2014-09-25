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Статуи диоскуров у Манежа отреставрируют к октябрю
Сегодня, 10:53
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Статуи диоскуров у Манежа отреставрируют к октябрю

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Скульптуры обследуют на наличие повреждений, также очистят и обработают их поверхность.

В Петербурге будут отреставрированы мраморные статуи героев древнегреческой мифологии Кастора и Полидевка, которые украшают центральный выставочный зал Манежа на Исаакиевской площади. Ордер для обеспечения работ выдала Государственная административно-техническая инспекция. Скульптуры обследуют на наличие повреждений, также очистят и обработают их поверхность. 

Здание в стиле классицизма построили в 1804-1807 годах по проекту Джакомо Кваренги. Уменьшенные копии мраморных античных скульптур диоскуров были заказаны в Италии. Реставрацию планируют завершить к 1 октября. 

Ранее на Piter.TV: на Невском проспекте выполнили более 50% работ. 

Фото: пресс-служба ГАТИ 

Теги: гати, манеж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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