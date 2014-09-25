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На Невском проспекте выполнили более 50% работ
Сегодня, 10:31
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На Невском проспекте выполнили более 50% работ

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Уже уложено свыше 16 тыс. квадратных метров нового асфальта.

Ремонт Невского проспекта в Петербурге перешагнул "экватор". К настоящему времени открыли движение от площади Восстания до Исполкомской улицы, сообщили в Смольном 7 июля. 

На участке от площади Восстания до площади Александра Невского, протяженность которого составляет 1,5 километра, обновят около 30 тыс. квадратных метров покрытия. Подрядчик применяет современные материалы и стальную сетку. 

Уже уложено свыше 16 тыс. квадратных метров нового асфальта. На объекте ведется постоянный лабораторный контроль качества исходных материалов и асфальтобетонных смесей. В работах задействовано 75 единиц техники: это асфальтоукладчики, перегружатели смеси, катки, дорожные фрезы и автосамосвалы. Весь ремонт закончат 13 июля. 

Ранее мы рассказывали о том, что в мае в Петербурге дорожники устранили дефекты покрытий на площади около 100 тыс. квадратных метров. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: невский проспект, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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