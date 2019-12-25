На Елагином острове пройдет выставка "Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль"

Выставка будет работать с 7 по 9 июня с 10:00 до 19:00.

На Елагином острове 7 июня откроется выставка "Стекло и керамика в пейзаже + металл, текстиль". Об этом сообщили в пресс-службе ЦПКиО им. Кирова.

Выставка будет работать с 7 по 9 июня с 10:00 до 19:00. Экспозиция находится на Восточной поляне Елагина дворца и в Павильоне под флагом.

Именитые и начинающие мастера раз в год собираются на Елагином острове, вплетая произведения искусства в природный ландшафт. Парк, его масштабы, видовые панорамы, смена освещения в течение суток – все это создает уникальные условия для творческого эксперимента. Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова

Ранее мы писали, что Фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 8 июня.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова