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Фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 8 июня
Сегодня, 11:48
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Фестиваль "Паруса Кронштадта" пройдет 8 июня

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Гости могут бесплатно попасть на мастер-классы, цирковое шоу, остроумный Stand Up, концерт и дискотеку.

В эту субботу, 8 июня, в Кронштадте пройдет фестиваль "Паруса Кронштадта". Об этом сообщили в пресс-службе Острова Фортов. 

Фестиваль начнется с музыкальной программы The Stark Cover Band. В течение дня этот блистательный кавер-бэнд будет исполнять популярные и самые любимые хиты, которые никого не оставят равнодушным. На сцену выйдет Elizabeth Allai. Жителей и туристов приглашают насладиться роскошным блюзом.

Завершится вечер дискотекой от победителя конкурса "Один в один" Павла Кирюкова и его The Krukov Band. Кроме того, планируются квесты, анимация, цирковое шоу, остроумный Stand Up, EFOIL гонка.

Вход  свободный.

Ранее мы писали, что фестиваль ледоколов в Петербурге посетили более 38 тыс. человек.

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт

Теги: кронштадт, паруса кронштадта, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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