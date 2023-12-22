Фестиваль ледоколов в Петербурге посетили более 38 тыс. человек

Наибольшей популярностью пользовались ледоколы "Мурманск" и "Капитан Сорокин".

В Петербурге Фестиваль ледоколов посетило рекордное количество гостей. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 3 июня.

С 30 мая по 2 июня в городе на Неве состоялся X Фестиваль ледоколов, который организовал комитет по развитию туризма Петербурга. У набережной Лейтенанта Шмидта были пришвартованы ледоколы "Капитан Косолапо", "Мурманск", и "Капитан Сорокин".

За четыре дня мероприятие посетили 38,4 тыс. человек, что на 28% больше, чем в 2023 году. Гости проходили бесплатные экскурсии, проводимые на борту арктических кораблей. Всего распространили 17 тыс. билетов. Наибольшей популярностью пользовались ледоколы "Мурманск" и "Капитан Сорокин".

Для гостей фестиваля подготовили развлекательно-познавательную программу на берегу, включающую интерактивные зоны, виртуальный видеотур по городу и другое. Востребованными оказались мастер-классы для детей и взрослых.

Традиционно самой яркой частью фестиваля стал легендарный "Вальс буксиров", посвященный Дню города – дню основания Санкт‑Петербурга. Мероприятие проходило 1 июня, в Международный день защиты детей, превратив акваторию Невы в масштабную сценическую площадку. Пресс-служба Смольного

В рамках события комитет по развитию туризма Петербурга и ФГУП "Росморпорт" провели квест, посвященный Фестивалю ледоколов. Участники отвечали на шесть вопросов о ледоколах.

Ранее мы рассказывали о том, что до 15 июня открыт фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина".

Видео: пресс-служба Смольного